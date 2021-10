Chi è Tony Santagata | “Ho avuto un brutto lutto | mi ha salvato la fede”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021), nome d’arte di Antonio Morese (Sant’Agata di Puglia, 9 dicembre 1935), è un cantautore italiano.Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza a Napoli: qui prende lezioni di canto e musica e canta in alcuni circoli cittadini, anche assieme al suo primo gruppo. Trasferitosi a Roma, nel 1959 è già uno dei protagonisti dell’Embassy, uno dei simboli della Dolce Vita. Canta le sue canzoni, ma non riesce a trovare un discografico che gli pubblichi “Quant’è bello lu primm’ammore”, “La zita”, “Li strascenete” a altri, giudicati non commerciali. Nel frattempo è uno dei fondatori storici del Folkstudio nei primissimi anni sessanta. Poi una piccola etichetta, la Sunset Record, gli publica il primo disco. Quant’è bello lu primm’ammore diventa disco, sul lato A c’è Miezz’a la piazza, canzoni di sua esclusiva proprietà, non depositate alla SIAE. Il ...