California, aereo da turismo precipita su un quartiere residenziale: ci sono almeno due vittime e diversi feriti (video) (Di martedì 12 ottobre 2021) Le immagini aeree mostrano le squadre di soccorritori e di vigili del fuoco mentre cercano di domare un grosso incendio in un quartiere residenziale di Santee, in California. Un piccolo aereo da turismo, un Cessna 340 bimotore, partito dall'aeroporto di Yuma, in Arizona, è precipitato e si è schiantato contro due case, provocando una potente esplosione. Secondo le autorità locali, nell'incidente sarebbero morte almeno due persone e diversi feriti sono stati trasportati in ospedale.

