Zaniolo torna ad allenarsi in gruppo: sarà a disposizione contro la Juventus (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buone notizie per José Mourinho dall'allenamento sostenuto oggi dalla Roma: Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo i fastidi avvertiti al flessore che gli avevano fatto saltare la Nations League. Dunque, il giocatore sarà a disposizione dell'allenatore per la sfida di campionato contro la Juventus in programma domenica sera. Lavoro differenziato invece per Smalling e Spinazzola. L'articolo ilNapolista.

