WhatsApp, fate attenzione a questa nuova truffa: c’entra il Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una nuova truffa sta girando su WhatsApp e stavolta c’entra il Covid. Andiamo a vedere come riconoscerla e come difendersi. Sono sempre tantissimi i pericoli su WhatsApp. Infatti l’applicazione nonostante sia la migliore per quanto concerne la messaggistica istantanea, spesso presenta anche delle insidie come alcuni contatti indesiderati pronti a truffare i più ingenui. Proprio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unasta girando sue stavoltail. Andiamo a vedere come riconoscerla e come difendersi. Sono sempre tantissimi i pericoli su. Infatti l’applicazione nonostante sia la migliore per quanto concerne la messaggistica istantanea, spesso presenta anche delle insidie come alcuni contatti indesiderati pronti are i più ingenui. Proprio L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

nicotivne : a mia sorella è arrivato su whatsapp un messaggio dal driver che le ha portato da mangiare e questo ha finto di ave… - Ilary_psico : Per chi ha preso il Pit per il concerto di Shawn c'è un gruppo wa ?? aggiungetevi e fate girare!… - YseFrancy : Raga mandate il link di facebook a tutti i parenti amici su WhatsApp e chiedete di mettere like forza!!!! Fate gira… - Jakomaxxx : @HuffPostItalia Il down di Whatsapp, Instagram e Fb non ha insegnato nulla, vero, servi del Mario di turno? Fate schifo pure ai leccalulo - blackhorseie : RT @AStramezzi: Per coloro offertisi di darmi una mano nei 18 mesi che sconvolsero il Mondo Tocca a voi Se potete fate almeno una piccola… -