Voghera | legale Adriatici | ‘è tornato a lavoro’

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Da un po’sta godendo di permessi, ha permessi per andare a lavoro, va in studio e fa udienze fuori da Pavia”. Lo afferma all”Adnkronos Gabriele Pipicelli, difensore dell’ex assessore alla Sicurezza del Comune diMassimoche il 21 luglio scorso uccise in strada, con un colpo di pistola, Youns El Boussettanoui, 39enne di origine marocchina. Oggi– due giorni fa il gip ha respinto la revoca degli arresti domiciliari – ha assistito all’incidente probatorio di due testimoni, udienza che si è tenuta in tribunale a Pavia, ma senza prendere la parola. L'articolo proviene da Italia Sera.