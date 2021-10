Università: 'salta' interrogatorio Galli, 'interesse a chiarire ma dopo chiusura indagine' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Il virologo Massimo Galli, indagato su presunti concorsi truccati all'Università Statale di Milano, non si presenterà domani pomeriggio in procura a Milano dove era atteso per essere sentito dai magistrati titolari dell'inchiesta che vede, in tutto, 33 indagati. "Galli ha interesse a chiarire, ma attendiamo la chiusura indagine, quando il quadro accusatorio sarà chiaro" afferma all''Adnkronos Ilaria Li Vigni, avvocato che assiste Galli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Il virologo Massimo, indagato su presunti concorsi truccati all'Statale di Milano, non si presenterà domani pomeriggio in procura a Milano dove era atteso per essere sentito dai magistrati titolari dell'inchiesta che vede, in tutto, 33 indagati. "ha, ma attendiamo la, quando il quadro accusatorio sarà chiaro" afferma all''Adnkronos Ilaria Li Vigni, avvocato che assiste

