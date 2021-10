Una tragedia “sfiorata”: la strana storia di Ruth Hamilton e della meteora caduta sul suo cuscino (Di lunedì 11 ottobre 2021) tragedia sfiorata in Colombia Britannica, Canada, nel senso più letterale del termine: una donna è stata quasi uccisa da un pezzo di meteora che è caduto sul suo cuscino, a pochi millimetri dalla sua testa. Una manna dal cielo… o forse no Lunedì 4 ottobre, una meteora ha illuminato il cielo notturno sopra la Columbia Britannica, in Canada. Ma Ruth Hamilton, che vive nell’idilliaca località sciistica di Golden, ha dormito per tutto il tempo, Fino a quando è stata svegliata da un forte scoppio: “Sono appena saltata su e ho acceso la luce, non riuscivo a capire cosa diavolo fosse successo”, ha detto. Ruth si è seduta sul letto per ritrovarsi coperta di polvere e detriti, provenienti da un buco nuovo di zecca nel suo soffitto e, quando ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021)in Colombia Britannica, Canada, nel senso più letterale del termine: una donna è stata quasi uccisa da un pezzo diche è caduto sul suo, a pochi millimetri dalla sua testa. Una manna dal cielo… o forse no Lunedì 4 ottobre, unaha illuminato il cielo notturno sopra la Columbia Britannica, in Canada. Ma, che vive nell’idilliaca località sciistica di Golden, ha dormito per tutto il tempo, Fino a quando è stata svegliata da un forte scoppio: “Sono appena saltata su e ho acceso la luce, non riuscivo a capire cosa diavolo fosse successo”, ha detto.si è seduta sul letto per ritrovarsi coperta di polvere e detriti, provenienti da un buco nuovo di zecca nel suo soffitto e, quando ha ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il 9 ottobre 1963 è una data che non possiamo dimenticare. La tragedia del #Vajont, con le sue 1917 vittime, ha pro… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - DPCgov : #9ottobre 1963, la tragedia del #Vajont. Una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale sotto… - ricardorubio44 : @MichaoRossit Fortunatamente è andata bene ma il rischio era altissimo. Non tanto per la squadra (non è una tragedi… - FPugnalini : @LViezzoli Mancherà Leonard, probabilmente per tutta la stagione e secondo me a ogni piccolo dolore fermeranno tutt… -