Tesla pronta a concedere la sua tecnologia di guida autonoma ad altri produttori. Ma i clienti paganti non l’hanno ancora ricevuta (Di lunedì 11 ottobre 2021) La dichiarazione di Elon Musk all’assemblea degli azionisti ha sollevato un polverone. I clienti Tesla, che hanno pagato già da anni per la guida autonoma completa, non hanno ancora ricevuto nulla. Ed ora dovranno passare i “test di guida” Tesla... Leggi su dday (Di lunedì 11 ottobre 2021) La dichiarazione di Elon Musk all’assemblea degli azionisti ha sollevato un polverone. I, che hanno pagato già da anni per lacompleta, non hannoricevuto nulla. Ed ora dovranno passare i “test di...

Advertising

infoiteconomia : Tesla pronta a concedere la sua tecnologia di guida autonoma ad altri produttori. Ma i clienti paganti non l'hanno… - giusvelasco : @disinformatico Ho solo detto che secondo me l'auto elettrica non è ancora pronta per il grande pubblico, inteso co… -