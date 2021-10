Stefano Zecchi ai “Martedì letterari” con “Anime nascoste”

(Di lunedì 11 ottobre 2021), inaugura domani, 12 ottobre, la stagione autunnale dei “” al Teatro dell’Opera del casinò di Sanremo. Alle 16.30 l’autore presenterà il suo ultimo libro ””. Introducono l’autore Carlo Sburlati e Marzia Taruffi. Le letture sono dell’attore Franco Lasacra. Un titolo che simboleggia l’amore per il bello e l’artistica come viatico al

Advertising

Jammasrl : #Casinò #CasinòdiSanremo #MartedìLetterari #Zecchi Stefano Zecchi inaugura i Martedì Letterari del Casinò di Sanrem… - riviera24 : Stefano Zecchi inaugura i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo - Jammasrl : #Casinò #CasinòdiSanremo #MartedìLetterari #Zecchi Stefano Zecchi inaugura i Martedì Letterari del Casinò di Sanrem… - rep_genova : Casinò di Sanremo, da Stefano Zecchi a Oscar Farinetti per i 'Martedì letterari' [di Alessandra Carbonini] [aggiorn… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Martedì letterari a Sanremo: ospite Stefano Zecchi - Periodico Daily #sanremo #martediletterari #stefanozecchi @odettet… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Zecchi

Riviera24

Sanremo . Il professor, simbolo dell'amore per il bello e la bellezza artistica come viatico al "male di vivere" inaugura domani la stagione autunnale dei Martedì Letterari con il Teatro dell'Opera fruibile ...Il prof., simbolo dell'amore per il bello e la bellezza artistica come viatico al "male di vivere" inaugura domani la stagione autunnale dei Martedì Letterari con il Teatro dell'Opera fruibile ...Sanremo. Il professor Stefano Zecchi, simbolo dell’amore per il bello e la bellezza artistica come viatico al “male di vivere” inaugura domani la stagione autunnale dei Martedì Letterari con il Teatro ...il 12 ottobre presenterà il suo ultimo libro ”Anime Nascoste. Romanzo di una gioventù incendiata. L’altro Sessantotto” ...