Stalker in fuga beccato dai carabinieri di Sabaudia | era ricercato da una settimana

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Oggi pomeriggio, ain località Borgo Vodice, idella locale stazione traevano in arresto un 66enne di Monte San Biagio. In particolare, i militari operanti, durante un servizio di pattuglia, sottoponendo a controllo l’uomo, accertavano a seguito di interrogazione alla banca dati, che lo stesso risultavapoiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, in data 4 ottobre scorso 2021, per il reato di atti persecutori. L’arrestato espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Vasto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...