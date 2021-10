Sospesa dalla Polizia la vicequestore Schilirò. Il 25 settembre era intervenuta a Roma a una manifestazione dei No Green Pass prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò Sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”. È quanto scrive su Facebook la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, funzionaria della Polizia di Stato intervenuta, il 25 settembre scorso, dal palco della manifestazione dei No Green Pass in piazza San Giovanni a Roma. La Schilirò aveva definito il Green Pass una “tessera di discriminazione”. In seguito il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva fatto sapere che nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Saròda domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”. È quanto scrive su Facebook laNunzia Alessandra, funzionaria delladi Stato, il 25scorso, daldelladei NoinSan. Laaveva definito iluna “tessera di discriminazione”. In seguito il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva fatto sapere che nei ...

Advertising

fanpage : Sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni, la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò - thecoolmauri : RT @globalistIT: - SALVATORECOSCIA : RT @Pinucci63757977: È stata sospesa in via cautelativa dal servizio la vicequestore Schilirò,idolo dei no green pass.Non se l'aspettava le… - LucaStanisci : RT @fanpage: Sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni, la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò - Pinucci63757977 : È stata sospesa in via cautelativa dal servizio la vicequestore Schilirò,idolo dei no green pass.Non se l'aspettava… -