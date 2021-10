Sci Alpino, Brignone: “Voglio fare bene a Pechino 2022”. Bassino: “Farò di tutto per riconfermarmi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La vincitrice della Coppa del Mondo di sci Alpino 2022, Federica Brignone, durante il FISI Day in corso a Milano, ha parlato dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione: “Il mio obiettivo è quello di continuare con gigante e Super-G, la combinata ci sarà solo ai Giochi. Non Farò tutte le gare di discesa e slalom, alternerò durante la stagione. Sicuramente Voglio far bene a febbraio, alle Olimpiadi. Sono anni che giriamo i ghiacciai e in questi 20 anni che sciamo, senza dubbio, la situazione è cambiata”. Anche Marta Bassino si è detta pronta a dare il massimo in questa nuova intensa annata che porterà ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022: “Ho consapevolezza di cosa ho fatto l’anno scorso, ma ogni gara è a sé, ogni ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) La vincitrice della Coppa del Mondo di sci, Federica, durante il FISI Day in corso a Milano, ha parlato dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione: “Il mio obiettivo è quello di continuare con gigante e Super-G, la combinata ci sarà solo ai Giochi. Nontutte le gare di discesa e slalom, alternerò durante la stagione. Sicuramentefara febbraio, alle Olimpiadi. Sono anni che giriamo i ghiacciai e in questi 20 anni che sciamo, senza dubbio, la situazione è cambiata”. Anche Martasi è detta pronta a dare il massimo in questa nuova intensa annata che porterà ai Giochi Olimpici invernali di: “Ho consapevolezza di cosa ho fatto l’anno scorso, ma ogni gara è a sé, ogni ...

Advertising

sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, Dominik #Paris in vista della nuova stagione: 'Spero di trovare subito ritmo e feeling' - sportface2016 : #SciAlpino, #Brignone: 'Voglio fare bene a Pechino 2022'. #Bassino: 'Farò di tutto per riconfermarmi' - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T.?? SCI ALPINO???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi DISCESA LIBERA #THEGREATESTOFALLTIME ?? Women Downhill Vota, RT e fai votar… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T.?? SCI ALPINO?????? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi SLALOM SPECIALE #THEGREATESTOFALLTIME ?? Italian Women Slalom Vota, RT e f… - MapeiSport : ?? Il centro ricerche a cui si affidano gli azzurri dello sci alpino propone due pacchetti per la preparazione pre-… -