Roma | riecco Zaniolo | il centrocampista si è allenato in gruppo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Buone notizie per lain vista del ritorno in campo per la Serie A:si ècon ilBuone notizie per lain vista del ritorno in campo per la Serie A. Nicolòsi èregolarmente con ile sembra aver smaltito il fastidio muscolare al flessore della gamba che lo ha costretto a rinunciare alla Nations League. Ilitaliano, perno inamovibile dell’undici di José Mourinho, sarà a disposizione per il match contro la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Da oggi inizierà la sua rincorsa alla Juventus. Nicolò Zaniolo, dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale, si è allenato a parte per tutta la scorsa settimana, poi ...Fermo restando che il "caso", trattandosi di un capoluogo di provincia, verrà discusso a Milano e poi a, non in Vallassina". ...Tutto come previsto. Riecco Nicolò Zaniolo in gruppo verso la sfida contro la Juventus in programma alla ripresa del campionato. Indicazioni importanti e positive per José Mourinho dopo l’allenamento ...Buone notizie per la Roma in vista del ritorno in campo per la Serie A: Zaniolo si è allenato con il gruppo Buone notizie per la Roma in vista del ritorno in campo per la Serie A. Nicolò Zaniolo si è ...