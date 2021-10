Roghi tossici ad Ardea, maxi blitz alle Salzare: oltre 40 carabinieri in azione all’alba (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ardea – maxi blitz dei carabinieri alle Salzare, a Tor San Lorenzo. I carabinieri di Anzio, diretti dal Cap. Giulio Pisani, hanno dato il via da questa mattina alle 7 alla perquisizione della zona tra via Monti di Santa Lucia, Valli di Santa Lucia, via dei Colli Marini, viale San Lorenzo e via delle Salzare. Diverse abitazioni sono state perquisite dai militari dell’Arma, con l’ausilio di elicotteristi e unità cinofile, più di 15 mezzi e oltre 40 uomini. Il blitz, partito su delega della procura di Velletri, fa parte delle indagini dei carabinieri sui Roghi tossici e dolosi divampati quest’estate a Tor San Lorenzo, proprio a ridosso delle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)dei, a Tor San Lorenzo. Idi Anzio, diretti dal Cap. Giulio Pisani, hanno dato il via da questa mattina7 alla perquisizione della zona tra via Monti di Santa Lucia, Valli di Santa Lucia, via dei Colli Marini, viale San Lorenzo e via delle. Diverse abitazioni sono state perquisite dai militari dell’Arma, con l’ausilio di elicotteristi e unità cinofile, più di 15 mezzi e40 uomini. Il, partito su delega della procura di Velletri, fa parte delle indagini deisuie dolosi divampati quest’estate a Tor San Lorenzo, proprio a ridosso delle ...

