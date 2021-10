Riaperture, più posti negli stadi e palazzetti (con Green pass). Stretta sui biglietti facili: come si rischia di chiudere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Entrano in vigore oggi, lunedì 11 ottobre, le nuove percentuali di capienza per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico in stadi e palazzetti, previste dal Decreto capienze approvato giovedì scorso in Cdm. Secondo il decreto, e come specificato nelle nuove linee guida pubblicate dal Dipartimento dello sport, l’ingresso alle strutture sportive sarà consentito solo a persone munite di Green pass, pena l’impossibilità di accedere agli impianti. Sono anche previste sanzioni per i gestori delle strutture che, in caso di violazione recidiva delle nuove regole, rischiano una chiusura degli impianti sportivi da uno a dieci giorni. Nelle linee guida del Dipartimento dello sport viene specificato che nelle regioni in zona bianca per gli stadi ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Entrano in vigore oggi, lunedì 11 ottobre, le nuove percentuali di capienza per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico in, previste dal Decreto capienze approvato giovedì scorso in Cdm. Secondo il decreto, especificato nelle nuove linee guida pubblicate dal Dipartimento dello sport, l’ingresso alle strutture sportive sarà consentito solo a persone munite di, pena l’impossibilità di accedere agli impianti. Sono anche previste sanzioni per i gestori delle strutture che, in caso di violazione recidiva delle nuove regole,no una chiusura degli impianti sportivi da uno a dieci giorni. Nelle linee guida del Dipartimento dello sport viene specificato che nelle regioni in zona bianca per gli...

Usa: Goldman Sachs rivede al ribasso le previsioni di crescita dell'economia "Dopo aver aggiornato le nostre stime su alcuni fattori chiave di crescita ? riaperture, stimolo fiscale, risparmi ed effetto ricchezza ? ci aspettiamo una ripresa ancora più tardiva della spesa nei ...

