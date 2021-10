Renzi nel board della società russa Delimobil (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo Renzi ha sbagliato molto nella sua carriera politica, al punto da arrivare a fine corsa troppo giovane. E quindi, immaginiamo, vorrebbe essere politicamente Obama e socialmente Blair. Uno statista politico, come l’ex inquilino della Casa Bianca, e un businessman, tecnico o confeRenziere negli anni del dopo premierato, come l’ex domiciliato a Downing Street. Potrebbe essere uno o l’alto a dire il vero, lo ha dimostrato. Quello che certamente è sconveniente essere è sia l’uno che l’altro. Ecco allora che arriva questa mattina la nota stampa di Italia Viva, “Il senatore Matteo Renzi è molto felice di collaborare all’attività della società Delimobil il cui socio di riferimento, Vincenzo Trani, è un imprenditore napoletano che Renzi stima – si ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteoha sbagliato molto nella sua carriera politica, al punto da arrivare a fine corsa troppo giovane. E quindi, immaginiamo, vorrebbe essere politicamente Obama e socialmente Blair. Uno statista politico, come l’ex inquilinoCasa Bianca, e un businessman, tecnico o confeere negli anni del dopo premierato, come l’ex domiciliato a Downing Street. Potrebbe essere uno o l’alto a dire il vero, lo ha dimostrato. Quello che certamente è sconveniente essere è sia l’uno che l’altro. Ecco allora che arriva questa mattina la nota stampa di Italia Viva, “Il senatore Matteoè molto felice di collaborare all’attivitàil cui socio di riferimento, Vincenzo Trani, è un imprenditore napoletano chestima – si ...

Advertising

borghi_claudio : Eh niente, se Borghi fa un tweet scattano tutte le agenzie. Se si scopre che Renzi è nel consiglio di amministrazio… - borghi_claudio : Che ci fa @matteorenzi nel cda di una società russa che ha appena chiesto la quotazione in borsa? Notare, nel prosp… - Mov5Stelle : Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai med… - caterino_teresa : RT @HuffPostItalia: Dopo il rinascimento saudita, Matteo Renzi nel business russo - M5SGiorgio : RT @SilviaPiccinini: Tra un attacco al reddito di cittadinanza e l’altro, questa estate #Renzi è entrato nel cda della società di car shari… -