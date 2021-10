Quarta Repubblica | anticipazioni 11 ottobre 2021 | temi | chi sono gli ospiti di stasera in studio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Come ogni lunedì torna su Rete 4 l’appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Nicola Porro. Nella puntata di, lunedì 11, dopo gli scontri a Roma tra le forze dell’ordine e i no green pass, il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà inper affrontare le questioni politiche ed economiche della settimana.11diin tv Spazio, poi, a un reportage sulla povertà in alcuni quartieri delle grandi città italiane e nuovi particolari dell’indagine sulle forniture in piena emergenza Covid che coinvolge l’avvocato Luca Di Donna, ex collega di ...