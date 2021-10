Quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner nella classifica ATP ad Indian Wells. Top10 nel mirino! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quale sarà il destino di Jannik Sinner a Indian Wells? L’altoatesino ha cominciato bene la sua avventura in California, avendo sconfitto in maniera netta l’australiano John Millman. Troppa la differenza nella velocità di palla tra i due e l’altoatesino ha avuto vita facile. Con questo risultato sono arrivati 45 punti in più per il ranking che proiettano Jannik a 3055 punti (n.13 virtuale). Di seguito la classifica aggiornata: classifica ATP AGGIORNATA 1 Novak Djokovi? 11430 2 Daniil Medvedev 9585 3 Stefanos Tsitsipas 7930 4 Alexander Zverev 6795 5 Rafael Nadal 5635 6 Andrey Rublev 5560 7 Matteo Berrettini 4858 8 Dominic Thiem 3815 9 Casper Ruud 3615 10 Roger Federer 3285 11 Félix Auger-Aliassime 3263 12 Hubert Hurkacz 3243 13 Jannik ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quale sarà il destino di? L’altoatesino ha cominciato bene la sua avventura in California, avendo sconfitto in maniera netta l’australiano John Millman. Troppa la differenzavelocità di palla tra i due e l’altoatesino ha avuto vita facile. Con questo risultato sono arrivati 45 punti in più per il ranking che proiettanoa 3055 punti (n.13 virtuale). Di seguito laaggiornata:ATP AGGIORNATA 1 Novak Djokovi? 11430 2 Daniil Medvedev 9585 3 Stefanos Tsitsipas 7930 4 Alexander Zverev 6795 5 Rafael Nadal 5635 6 Andrey Rublev 5560 7 Matteo Berrettini 4858 8 Dominic Thiem 3815 9 Casper Ruud 3615 10 Roger Federer 3285 11 Félix Auger-Aliassime 3263 12 Hubert Hurkacz 3243 13...

