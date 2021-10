Psg, scoppia il caso Wijnaldum: “non sono felice” (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ arrivato come un grandissimo colpo di calciomercato, ma Georginio Wijnaldum non è riuscito ad imporsi con la maglia del Psg. L’olandese ha firmato un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino al 2024, ma potrebbe lasciare la Francia in anticipo. Il centrocampista non è infatti un uomo indispensabile per Pochettino. Dal ritiro dell’Olanda ha alimentato tutti i dubbi: “ero davvero felice di iniziare questa nuova esperienza e poi è successo che non ho giocato molto. Non posso dire di essere completamente felice al PSG. Non è la situazione che avrei voluto all’inizio, ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ arrivato come un grandissimo colpo di calciomercato, ma Georginionon è riuscito ad imporsi con la maglia del Psg. L’olandese ha firmato un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino al 2024, ma potrebbe lasciare la Francia in anticipo. Il centrocampista non è infatti un uomo indispensabile per Pochettino. Dal ritiro dell’Olanda ha alimentato tutti i dubbi: “ero davverodi iniziare questa nuova esperienza e poi è successo che non ho giocato molto. Non posso dire di essere completamenteal PSG. Non è la situazione che avrei voluto all’inizio, ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo”. L'articolo CalcioWeb.

