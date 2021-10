Presentata la Mini John Cooper Works Evo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della fine del campionato e in previsione dell’undicesima edizione delChallenge, Promodrive presenta un’esclusiva nuova vettura pronta a far vivere emozioni forti a tutti gli amanti del motorsport e non solo. Si chiamaEVO e presenta un motore 2.0 twin power Turbo e una potenza di 306CV: velocità è la parola d’ordine. Una vettura studiata appositamente per il mondo delChallenge e che metterà alla prova le capacità di guida dei piloti più esperti che si sfideranno all’ultimo secondo per portarsi a casa il trofeo del campionato monomarca.EVO perchè rappresenta un’evoluzione, un progetto frutto degli anni di esperienza e di lavoro di Promodrive nel mondo delle corse e che, pur guardando al futuro, ...

MILANO (ITALPRESS) - In occasione della fine del campionato e in previsione dell'undicesima edizione del Mini Challenge, Promodrive presenta un'esclusiva n ...
Presentata durante l'ultimo weekend di gara del Mini Challenge al Mugello, il nuovo modello è pronto per la prossima stagione ...