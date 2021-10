Polonia, 100mila persone in piazza a Varsavia per manifestazione pro - Ue (Di lunedì 11 ottobre 2021) Circa 100mila persone hanno partecipato alla manifestazione di Varsavia a favore della Polonia nell' Unione europea , contro i tentativi del governo che vanno verso uno strappo da Bruxelles. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Circahanno partecipato alladia favore dellanell' Unione europea , contro i tentativi del governo che vanno verso uno strappo da Bruxelles. ...

Advertising

fattoquotidiano : Polonia in piazza per l’Ue: in 100mila contro la sentenza della Corte Costituzionale. Il premier si difende: “Europ… - repubblica : Polonia, 100mila in piazza in oltre 30 città: 'Io resto nell'Ue' - Patrizi38452702 : RT @MediasetTgcom24: Polonia, 100mila persone in piazza a Varsavia per manifestazione pro-Ue #polonia - mario_stason : RT @MediasetTgcom24: Polonia, 100mila persone in piazza a Varsavia per manifestazione pro-Ue #polonia - MediasetTgcom24 : Polonia, 100mila persone in piazza a Varsavia per manifestazione pro-Ue #polonia -