Palermo, cadavere sulla spiaggia. "Ipotesi che sia Andrea Taormina, lo skipper scomparso" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Potrebbe risolversi tragicamente il giallo di Andrea Taormina , lo skipper di Capaci scomparso due settimane fa mentre navigava in solitaria con la sua barca a vela da San Vito lo Capo a Balestrate. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Potrebbe risolversi tragicamente il giallo di, lodi Capacidue settimane fa mentre navigava in solitaria con la sua barca a vela da San Vito lo Capo a Balestrate. ...

Advertising

himeralive : Carabinieri e Guardia Costiera indagano a seguito del ritrovamento di un cadavere adagiato sull’arenile del lungoma… - GDS_it : Cadavere in spiaggia a #Balestrate: il video dopo il ritrovamento - LiveSiciliaPA : Giallo a Balestrate, rinvenuto cadavere sulla spiaggia: è di un uomo - NewSicilia : #Newsicilia ULTIM'ORA - È giallo in #Sicilia - NuovoSud : Trovato un cadavere sulla spiaggia di Balestrate: si teme per scomparso -