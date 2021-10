Palermo: Al via il Festival 'La Macchina dei sogni' di Mimmo Cuticchio, dedicato a Dante (3) (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - Nella grotta di Monte Pellegrino, per esempio, Dante vede come in un flashback Beatrice e Lucia, ma anche Santa Rosalia, patrona di Palermo; il contrasto tra il partito dei Bianchi e quello dei Neri, descritto da Dante nel terzo cerchio è trasposto nelle battaglie tra i pupi; gli iracondi e gli accidiosi, descritti nel quinto cerchio, sono rappresentati dal paladino Orlando che, pazzo d'amore per la perduta Angelica, getta le armi, si strappa le vesti come i dannati che “si percotean non pur con mano ma con la testa e con il petto e coi piedi”. A interagire con le immagini filmiche, che fungono da scenario come negli spettacoli della tradizione dell'Opera dei pupi, sono la voce di Mimmo Cuticchio, con il suo cunto, e quella dell'attore Alfonso Veneroso, che interpreta i versi del poeta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - Nella grotta di Monte Pellegrino, per esempio,vede come in un flashback Beatrice e Lucia, ma anche Santa Rosalia, patrona di; il contrasto tra il partito dei Bianchi e quello dei Neri, descritto danel terzo cerchio è trasposto nelle battaglie tra i pupi; gli iracondi e gli accidiosi, descritti nel quinto cerchio, sono rappresentati dal paladino Orlando che, pazzo d'amore per la perduta Angelica, getta le armi, si strappa le vesti come i dannati che “si percotean non pur con mano ma con la testa e con il petto e coi piedi”. A interagire con le immagini filmiche, che fungono da scenario come negli spettacoli della tradizione dell'Opera dei pupi, sono la voce di, con il suo cunto, e quella dell'attore Alfonso Veneroso, che interpreta i versi del poeta, ...

