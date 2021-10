Nunzia Schilirò, sospesa la vice questore no vax: «Il provvedimento operativo da domani» (Di lunedì 11 ottobre 2021) La poliziotta era salita sul palco della manifestazione no Green pass di sabato 25 settembre in piazza San Giovanni, a Roma. Il provvedimento operativo dal 12 ottobre. Il post su Facebook: «Ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap» Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021) La poliziotta era salita sul palco della manifestazione no Green pass di sabato 25 settembre in piazza San Giovanni, a Roma. Ildal 12 ottobre. Il post su Facebook: «Ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap»

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Sospesa la vice questore no vax Nunzia Schilirò Nunzia Schilirò era salita sul palco della manifestazione tenutasi a Roma, il 25 settembre. Il provvedimento operativo nei suoi confronti scatterà domani. Ormai Nunzia Schilirò era diventata l'idolo ...

Green pass, perché la vicequestore Schilirò è stata sospesa, cosa disse dal palco Roma, 11 ottobre 2021 - La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò , funzionaria della Criminalpol, è stata sospesa dal servizio . Il provvedimento arriva dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza . Alessandra Schilirò aveva pubblicamente ...

Green pass, perché la vicequestore Schilirò è stata sospesa, cosa disse dal palco Roma, 11 ottobre 2021 - La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, funzionaria della Criminalpol, è stata sospesa dal servizio. Il provvedimento arriva dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Alessandra Schilirò aveva pubblicamente ...