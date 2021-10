"Non vediamo l'ora". Prego? Così Fabio Fazio a tu per tu con Speranza: si scatena la polemica (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ministro, non vediamo l'ora di ascoltarla”. Questa frase di Fabio Fazio ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, soprattutto a quelli che fanno ancora fatica ad assimilare il fatto che il conduttore di Che tempo che fa sia Così accomodante con Roberto Speranza. La trasmissione di Rai3 è in grande spolvero, come dimostrano i dati sugli ascolti (ieri 2,8 milioni di spettatori e l'11,5 per cento di share), però non tutti apprezzano i modi di fare di Fazio. Dopo quel “non vediamo l'ora di ascoltarla”, il padrone di casa ha lasciato ampio spazio al ministro della Salute. Il quale è partito innanzitutto dalla notizia più calda, quella dei disordini verificatisi a Roma in occasione della manifestazione no-green pass di sabato 8 ottobre. “Vedere dal vivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ministro, nonl'ora di ascoltarla”. Questa frase diha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, soprattutto a quelli che fanno ancora fatica ad assimilare il fatto che il conduttore di Che tempo che fa siaaccomodante con Roberto. La trasmissione di Rai3 è in grande spolvero, come dimostrano i dati sugli ascolti (ieri 2,8 milioni di spettatori e l'11,5 per cento di share), però non tutti apprezzano i modi di fare di. Dopo quel “nonl'ora di ascoltarla”, il padrone di casa ha lasciato ampio spazio al ministro della Salute. Il quale è partito innanzitutto dalla notizia più calda, quella dei disordini verificatisi a Roma in occasione della manifestazione no-green pass di sabato 8 ottobre. “Vedere dal vivo ...

matteosalvinimi : Questa sera, per chi non lo avesse già fatto, firmiamo insieme ONLINE per i #referendumgiustizia. Ci vediamo in dir… - trash_italiano : VA A FINIRE CHE VEDIAMO MARIA CHE CACCIA FLAZA E NON IL TRONISTA ?? - borghi_claudio : @ettoredn Magari non è vero che un Senatore ed ex Primo Ministro è nel Consiglio di Amministrazione di una società… - Pamela45418688 : RT @trash_italiano: VA A FINIRE CHE VEDIAMO MARIA CHE CACCIA FLAZA E NON IL TRONISTA ?? - afrodite1969 : La responsabile ha detto che dal 15 ci saranno controlli serrati a tutti, ma forse non ha capito che resta senza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vediamo Povia contro il green pass: 'Sta sulle palle a tutti, anche ai vaccinati' Vaccinati e non. Perché il green pass sta sulle palle a tutti, parliamoci chiaro', ha spiegato ... E dal palco avrei detto: 'Vediamo ora chi sono i 30, 40 pirla che fanno il casino!'. Alla prossima ci ...

Glam anche con il freddo: idee di look per l'Autunno/Inverno 2021 - 22 Il freddo però non deve fermare la nostra voglia di essere glam e alla moda anche in inverno, con ... Vediamo insieme come creare dei look a prova di freddo ma allo stesso tempo super fashion. Idee moda ...

