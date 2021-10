Non funziona Instagram, problemi con il caricamento dei feed l’11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Purtroppo non funziona Instagram in questo lunedì 11 ottobre per un buon numero di utenti iscritti al social delle immagini. E c’è pure da dire che i problemi non sono per nulla una novità in questa primissima fase di questo mese autunnale. Nella notte tra venerdì e sabato scorso abbiamo assistito ad un vero e proprio down del servizio e le anomalie non sono mancate neanche nelle ultime ore. Chiariamo più esattamente perché non funziona Instagram all’inizio di questa settimana. La fase di login, almeno al momento di questa pubblicazione, non mostrerebbe problemi. Dunque l’accesso al social sarebbe comunque consentito ma con una sgradita sorpresa. L’aggiornamento dei feed di contenuti non sarebbe possibile e la schermata del social resterebbe del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Purtroppo nonin questo lunedì 11per un buon numero di utenti iscritti al social delle immagini. E c’è pure da dire che inon sono per nulla una novità in questa primissima fase di questo mese autunnale. Nella notte tra venerdì e sabato scorso abbiamo assistito ad un vero e proprio down del servizio e le anomalie non sono mancate neanche nelle ultime ore. Chiariamo più esattamente perché nonall’inizio di questa settimana. La fase di login, almeno al momento di questa pubblicazione, non mostrerebbe. Dunque l’accesso al social sarebbe comunque consentito ma con una sgradita sorpresa. L’aggiornamento deidi contenuti non sarebbe possibile e la schermata del social resterebbe del ...

Advertising

RealEmisKilla : Fossi zuckerberg e leggessi le lamentele di tutti gli utenti twitterei: “Gne gne gne non funziona nulla gne gne gne… - trash_italiano : ?? NON FUNZIONA PIÙ MA È STATO BELLO ?? - insopportabile : VI RICONOSCIAMO VOI CHE USATE TWITTER SOLO QUANDO IL RESTO NON FUNZIONA, EH. - kineticenergy66 : @anmnapoli Ok Vs sito non funziona . Come posso fare per verificare le fasce in cui i mezzi girano? Grazie. - _pdglm : ma perché quando mi serve l'app delle poste dio puledro non funziona -