Milan | agente Pioli | «Rinnovo? Confronto col club Ho una speranza»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Gabriele Giuffrida,di Stefano, ha parlato in otticacon ilnell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport Gabriele Giuffrida,di Stefano, ha parlato in otticacon ilnell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Il? C’è unquotidiano, il gruppo di lavoro alè fantastico, hanno costruito insieme questosostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi un percorso naturale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ??L'agente di #Pioli allo scoperto: 'Mi auguro che continueremo insieme'???? - sportface2016 : #SerieA | #Milan, le dichiarazioni dell'agente di Stefano #Pioli - MilanPress_it : L'agente di Stefano #Pioli è tranquillo sul rinnovo con il Milan del suo assistito ??? - gio_figo : RT @MilanLiveIT: #Milan - L'agente di Buffon: 'Nessuno si ricorda di #Donnarumma. #Maignan il più forte in #SerieA' - gilnar76 : Rinnovo Pioli, l’agente: «Confronto quotidiano con il #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan agente

Gabriele Giuffrida,di Stefano Pioli, ha parlato in ottica rinnovo con ilnell'intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport Gabriele Giuffrida,di Stefano Pioli, ha parlato in ottica rinnovo con il ...Queste le sue parole: 'C'è un confronto quotidiano - ha detto - Il gruppo di lavoro alè fantastico, hanno costruito insieme questosostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi ...Il Milan che lotta per lo scudetto e fa bella figura in Champions ha il timbro di Stefano Pioli: l'agente ha parlato del suo rinnovo ...Gabriele Giuffrida, agente di Stefano Pioli, durante il Festival di Trento ha risposto ad una domanda in merito al rinnovo di contratto tra Pioli (in scadenza ...