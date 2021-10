Love is in the Air, anticipazioni (11-16 Ottobre 2021): Eda ha una settimana per far tornare la memoria a Serkan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Love is in the air Nuova settimana in compagnia di Love is in the Air. A tener banco è ancora la perdita di memoria di Serkan, Eda riceverà un ultimatum da Ayfer: ha una settimana per far tornare la memoria a Serkan, dopodichè, comunque vadano le cose, dovrà sciogliere il finto fidanzamento. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Love is in the Air è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50 e il sabato alle 15.45. Love is in the Air: antocipazioni da lunedì 11 a sabato 16 Ottobre 2021 Eda e Deniz portano avanti il loro piano per far ingelosire Serkan. Deniz lo invita per un caffè e inventa l’origine della ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021)is in the air Nuovain compagnia diis in the Air. A tener banco è ancora la perdita didi, Eda riceverà un ultimatum da Ayfer: ha unaper farla, dopodichè, comunque vadano le cose, dovrà sciogliere il finto fidanzamento. Tutti i dettagli nelle nostreis in the Air è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50 e il sabato alle 15.45.is in the Air: antocipazioni da lunedì 11 a sabato 16Eda e Deniz portano avanti il loro piano per far ingelosire. Deniz lo invita per un caffè e inventa l’origine della ...

