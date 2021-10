Le spie russe “avrebbero rubato” i dati di AstraZeneca per creare lo Sputnik (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Russia avrebbe rubato la formula del vaccino AstraZeneca e l’avrebbe usata per creare il proprio. I servizi di sicurezza inglesi affermano di avere la prova che una delle spie di Putin avrebbe rubato dati importanti. Accuse che hanno provocato l’intervento di alcuni ministri inglesi, mentre non si è ancora espresso il Primo Ministro Boris Johnson. La formula di AstraZeneca “rubata” da una spia russa: le accuse inglesi Secondo quello che riporta in esclusiva il The Sun, si parla di spionaggio internazionale con prove che dimostrerebbero che le spie russe avrebbero sottratto i dati ad AstraZeneca. L’azienda farmaceutica, infatti, avrebbe subito un furto di dati, tra i ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Russia avrebbela formula del vaccinoe l’avrebbe usata peril proprio. I servizi di sicurezza inglesi affermano di avere la prova che una delledi Putin avrebbeimportanti. Accuse che hanno provocato l’intervento di alcuni ministri inglesi, mentre non si è ancora espresso il Primo Ministro Boris Johnson. La formula di“rubata” da una spia russa: le accuse inglesi Secondo quello che riporta in esclusiva il The Sun, si parla di spionaggio internazionale con prove che dimostrerebbero che lesottratto iad. L’azienda farmaceutica, infatti, avrebbe subito un furto di, tra i ...

Advertising

infoitestero : Il Sun accusa Putin sui vaccini: “Le spie russe hanno rubato la formula di AstraZeneca per Sputnik” - cireshika1 : RT @LaStampa: Il Sun accusa Putin sui vaccini: “Le spie russe hanno rubato la formula di AstraZeneca per Sputnik” - LaStampa : Il Sun accusa Putin sui vaccini: “Le spie russe hanno rubato la formula di AstraZeneca per Sputnik” - messveneto : Il Sun accusa Putin sui vaccini: “Le spie russe hanno rubato la formula di AstraZeneca per Sputnik” - bompresso01 : #Putin è proprio il 'cattivo' ideale. Qui ha rubato la formula di #AstraZeneca -