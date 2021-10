Lautaro, dopo l’assist a De Paul il gol con l’Argentina. IL VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il VIDEO del gol di Lautaro Martinenz con l’Argentina contro l’Uruguay Lautaro Martinez, mentre l’Inter lo aspetta (arriverà prima della partita contro la Lazio, va in gol con la sua Argentina contro l’Uruguay. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’INTER Le ballon colle au pied de Lionel Messi. C’est juste incroyable et derrière ça amène le but de Lautaro Martinez #ARGURU pic.twitter.com/GWgtwuOJOX — Yohan Roblin (@yohanroblin) October 11, 2021 Un gol facile facile a porta vuota, che premia una prestazione ottima giocata da Lautaro. Nel corso della partita l’attaccante nerazzurro aveva anche fornito l’assist a De Paul per il 2-0. Quella del Toro è la rete del 3-0. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildel gol diMartinenz concontro l’UruguayMartinez, mentre l’Inter lo aspetta (arriverà prima della partita contro la Lazio, va in gol con la sua Argentina contro l’Uruguay. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’INTER Le ballon colle au pied de Lionel Messi. C’est juste incroyable et derrière ça amène le but deMartinez #ARGURU pic.twitter.com/GWgtwuOJOX — Yohan Roblin (@yohanroblin) October 11, 2021 Un gol facile facile a porta vuota, che premia una prestazione ottima giocata da. Nel corso della partita l’attaccante nerazzurro aveva anche fornitoa Deper il 2-0. Quella del Toro è la rete del 3-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.

