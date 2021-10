La settimana del Green Pass, tra il decollo di Ita e la legge di bilancio (Di lunedì 11 ottobre 2021) TEMPI MODERNIUn grande enigma della vita moderna è che molti si sentono a corto di tempo, anche se lavoriamo meno dei nostri antenati. Nel corso degli anni, il tempo libero si è incredibilmente ristretto. E non è solo una questione di percezione. I dati Ocse mostrano che dagli anni Ottanta in poi abbiamo meno tempo per noi e che dal 2000 la cosiddetta “time poverty” è aumentata. Eppure dagli anni Novanta la media delle ore settimanali di lavoro è rimasta fissa a 40. Multitasking Una spiegazione è che si dedica più tempo alla cura dei bambini. Le donne, in particolare, dedicano più del doppio delle ore ai figli rispetto agli anni Settanta, anche se lavorano molto di più di 50 anni fa. Il fenomeno dei cosiddetti “genitori elicottero” quindi potrebbe essere un fattore, ma non è il solo. Secondo la giornalista del Financial Times Sarah O’Connor, la questione principale è ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) TEMPI MODERNIUn grande enigma della vita moderna è che molti si sentono a corto di tempo, anche se lavoriamo meno dei nostri antenati. Nel corso degli anni, il tempo libero si è incredibilmente ristretto. E non è solo una questione di percezione. I dati Ocse mostrano che dagli anni Ottanta in poi abbiamo meno tempo per noi e che dal 2000 la cosiddetta “time poverty” è aumentata. Eppure dagli anni Novanta la media delle oreli di lavoro è rimasta fissa a 40. Multitasking Una spiegazione è che si dedica più tempo alla cura dei bambini. Le donne, in particolare, dedicano più del doppio delle ore ai figli rispetto agli anni Settanta, anche se lavorano molto di più di 50 anni fa. Il fenomeno dei cosiddetti “genitori elicottero” quindi potrebbe essere un fattore, ma non è il solo. Secondo la giornalista del Financial Times Sarah O’Connor, la questione principale è ...

Advertising

LaStampa : Covid, la settimana della svolta: dalla fine del distanziamento sociale al Green Pass - Esercito : Buongiorno e buon inizio settimana da #Vercelli, con la bandiera del Reggimento artiglieria terrestre “a cavallo”.… - Agenzia_Ansa : E' di 60 morti e 107 feriti il bilancio dell'attacco suicida in una moschea sciita di Kunduz, in Afghanistan. L'esp… - patriGiancotti : RT @TrastevereRM: ...Quanto sei bella Roma...dal #Gianicolo..buon inizio settimana a tutti...dalla terrazza del #Fontanone (ieri) oggi piov… - witchexisfoy : la mia docente di pratica e teoria del disegno prospettico come giorni della sua lezione ha scelto giovedì, venerdì… -