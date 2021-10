La “matrice supercazzola” di Fratelli d’Italia e Salvini sugli scontri alla CGIL

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Non sono bastate (più di ) 24 ore. Dopo quanto accaduto a Roma sabato pomeriggio,(ma anche la Lega) non ha trovato il tempo per riflettere sulladell’attaccosede della. A nulla sono serviti gli arresti dei vertici di Forza Nuova. A nulla sono servite le evidenze emerse nelle ore successive all’assalto lanzichenecco al palazzo che ospita il principale sindacato italiano. I vari esponenti dei nuovi “patrioti” la butta – per dirlaromana – “in caciara” non prendendo posizione e citando cose a caso.attacco, ladegli esponenti diDelle parole di Giorgia Meloni – intervenuta sul “caso”, tra l’altro, dal palco di Madrid ...