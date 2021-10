Io mi fido di te, il nuovo libro di Luciana Littizzetto sui figli in affido (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luciana Littizzetto è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata. Ma questa volta ha deciso di raccontarsi, nel suo ultimo libro Io mi fido di te – Storia dei miei figli nati dal cuore. In particolare, il romanzo autobiografico parla, per la prima volta a cuore aperto, dei suoi figli in affido, Jordan e Vanessa. La comica ne ha parlato a Che tempo che fa, dove ha portato l’attenzione su un tema, quello dell’affidamento, che secondo lei viene troppo spesso messo in secondo piano, soprattutto in un periodo storico come quello della pandemia che stiamo vivendo: “In questo tempo strampalato, tutta la questione dell’affido è passata un po’ in secondo piano. C’era il problema del Covid, le difficoltà economiche. Credo vada salvaguardato, ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 ottobre 2021)è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata. Ma questa volta ha deciso di raccontarsi, nel suo ultimoIo midi te – Storia dei mieinati dal cuore. In particolare, il romanzo autobiografico parla, per la prima volta a cuore aperto, dei suoiin af, Jordan e Vanessa. La comica ne ha parlato a Che tempo che fa, dove ha portato l’attenzione su un tema, quello dell’affidamento, che secondo lei viene troppo spesso messo in secondo piano, soprattutto in un periodo storico come quello della pandemia che stiamo vivendo: “In questo tempo strampalato, tutta la questione dell’afè passata un po’ in secondo piano. C’era il problema del Covid, le difficoltà economiche. Credo vada salvaguardato, ...

