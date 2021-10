(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una serranda del mezzo ammaccata e un pannello staccato via.delintervenuti ieri aper un appartamento andato a. I residenti di via delle Ebridi 105 si sono infuriatigli uomini del corpo civile sonodurante le operazioni di spegnimento. La polizia locale del gruppo X Mare e i carabinieri hanno poi riportato la calma tra gli inquilini. Durante le operazioni, un militare è riuscito a entrare dentro l’appartamento e a mettere in salvo l’anziana che viveva all’interno insieme alla badante. A provocare il rogo sarebbe stata la coperta termica utilizzata da una persona con disabilità. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Leggi anche: Paura a: a ...

Advertising

Ouranos___ : RT @romatoday: Tensione ad #Ostia, incendio nella palazzina Ater e i residenti aggrediscono i vigili del fuoco: 'Avete tardato' https://t.c… - CorriereCitta : Incendio Ostia, vigili del fuoco aggrediti perché rimasti senz’acqua - Ettore572 : RT @romatoday: Tensione ad #Ostia, incendio nella palazzina Ater e i residenti aggrediscono i vigili del fuoco: 'Avete tardato' https://t.c… - romatoday : Tensione ad #Ostia, incendio nella palazzina Ater e i residenti aggrediscono i vigili del fuoco: 'Avete tardato'… - infoitinterno : Ostia, incendio in viale delle Ebridi. Aggrediti i vigili del fuoco: «Siete in ritardo, qui brucia tutto» -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Ostia

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di, le pattuglie della polizia locale del gruppo X Mare e i carabinieri che hanno gestito la concitata situazione riportando ..., la pineta in fiamme: salvata dall'Sos dei bagnantiDue carabinieri, tra i primi ad accorrere, sono riusciti a mettere in salvo due donne imprigionate nell'abitazione in fiamme, un'anziana e la badante, la più grave finita in ospedale ...Il tutto a pochi passi da quella “piazza” Gasparri dove i clan Spada, Fasciani ed emergenti vari. Un’anziana e la badante salvate da un carabiniere eroe, mentre una squadra dei vigili del fuoco veniva ...