Il 16 ottobre al Cinema Farnese Daniel Rosenfeld presenta "Piazazzolla, la rivoluzione del tango" (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA, Cinema Farnese 16 ottobre, h.19.30: VERRÀ presentaTO L'ATTESO DOC DI Daniel Rosenfeld ALLA PRESENZA DEL REGISTA Piazzolla, la rivoluzione del tango, l'atteso documentario di Daniel Rosenfeld sul grande compositore argentino Astor Piazzolla, che con la sua musica ha cambiato per sempre la storia del tango, verrà presentato sabato 16 ottobre alle 19.30 a Roma presso il Cinema Farnese, alla presenza del regista e della distribuzione italiana EXIT Media. Il film, distribuito proprio nell'anno del centenario dell'artista, è un vero e proprio viaggio musicale nel cuore della vita e dell'arte di Astor Piazzolla, capace di offrire un ...

