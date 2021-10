Guai per Allegri, tante assenze in vista della Roma: scelta a sorpresa (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Juventus ha un solo risultato a disposizione nella gara contro la Roma ma per Allegri non sarà semplice: tante assenze a centrocampo Dopo un momento difficile, la Juventus si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Juventus ha un solo risultato a disposizione nella gara contro lama pernon sarà semplice:a centrocampo Dopo un momento difficile, la Juventus si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

marattin : Quando si gestisce l’ordine pubblico, per evitare guai,occorre equilibrio e saggezza. Ma in certi casi la forza pub… - matteorenzi : I 5S sono morti, finiti. Del resto chi li vota? Gli anti casta? Ma oggi sono la casta per definizione. I moderati?… - RobertoBurioni : Le dosi ci sono, io procederei a somministrare SUBITO la terza dose ad anziani, fragili e tutto il personale sanita… - Mirko_7270 : RT @noncisonopiu_: Ok, mora ma stasera riccia. Se ogni riccio è un capriccio stasera sono guai per chiunque ?? - kafvkav : RT @k_trynx: ma solo io do tipo soprannomi molto carini ai bimbi per vedere quel piccolo sorriso sul loro volto? tipo polpetta, stellina,… -