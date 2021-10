Governo verso la limitazione dei cortei: "Senza sicurezza rischio deriva" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Governo pensa ad una stretta sui cortei, dopo gli incidenti avvenuti alla manifestazione sul green pass. Il premier Mario Draghi - scrive il 'Corriere della sera' - ha chiesto che d'ora in poi ci siano maggiori verifiche sulla sicurezza prima di dare il via libera ai cortei. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilpensa ad una stretta sui, dopo gli incidenti avvenuti alla manifestazione sul green pass. Il premier Mario Draghi - scrive il 'Corriere della sera' - ha chiesto che d'ora in poi ci siano maggiori verifiche sullaprima di dare il via libera ai. Segui su affaritaliani.it

