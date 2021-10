Giroud: “Orgoglioso di giocare nel Milan. Shevchenko era il mio idolo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Olivier Giroud ha parlato dell'orgoglio di giocare nel Milan e del suo idolo Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni del francese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Olivierha parlato dell'orgoglio dinele del suoAndriy. Queste le dichiarazioni del francese

Advertising

sportface2016 : #Giroud: 'Orgoglioso di essere al #Milan, adoravo Shevchenko. Lottiamo per lo Scudetto, e con #Ibrahimovic è più fa… - infoitsport : Milan, Giroud: 'Orgoglioso di questo club. Non vedo l'ora di giocare con Ibra' - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #Giroud: 'Orgoglioso di essere al #Milan, adoravo Shevchenko. Lottiamo per lo Scudetto, e con #Ibrahimovic è più facile… - ArmandaGelsomin : RT @MilanLiveIT: Il Milan, le origini italiane, Ibra e l'aneddoto su Tomori: tutte le parole di Olivier #Giroud nel nostro articolo??????? htt… - ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ????#Giroud al canale della Serie A: 'Giocare con il Milan mi rende orgoglioso. Io e Ibra vogliamo vincere lo scudetto' -