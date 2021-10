Giallorossi in nazionale: Lapadula torna titolare ma il Perù cade in Bolivia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il rientro di Gianluca Lapadula non basta al Perù. Tenuto a riposo contro il Cile, il giocatore del Benevento è tornato a guidare ieri sera l’attacco della Blanquirroja allo stadio Hernando Siles di La Paz. Il rientro del “Bambino delle Ande“, rimasto in campo per 67 minuti prima di essere sostituito da Ormeno, non è però servito a evitare il ko contro la nazionale guidata dal ct Cesar Farias. Il Perù ha infatti perso di misura, arrendendosi alla Verde per una rete a zero. Decisivo il gol messo a segno da Vaca, entrato da un minuto, al 37? del secondo tempo. Una beffa per la nazionale di Ricardo Gareca che ha perso l’occasione per avvicinarsi al treno qualificazione, considerando le sconfitte di Ecuador e Uruguay e il pareggio della Colombia. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il rientro di Gianlucanon basta al. Tenuto a riposo contro il Cile, il giocatore del Benevento èto a guidare ieri sera l’attacco della Blanquirroja allo stadio Hernando Siles di La Paz. Il rientro del “Bambino delle Ande“, rimasto in campo per 67 minuti prima di essere sostituito da Ormeno, non è però servito a evitare il ko contro laguidata dal ct Cesar Farias. Ilha infatti perso di misura, arrendendosi alla Verde per una rete a zero. Decisivo il gol messo a segno da Vaca, entrato da un minuto, al 37? del secondo tempo. Una beffa per ladi Ricardo Gareca che ha perso l’occasione per avvicinarsi al treno qualificazione, considerando le sconfitte di Ecuador e Uruguay e il pareggio della Colombia. ...

Advertising

anteprima24 : ** Giallorossi in nazionale: #Lapadula torna titolare ma il #Perù cade in #Bolivia ** - anteprima24 : ** Giallorossi in Nazionale: scivolone #Ionita, facile per la #Polonia senza #Glik ** - zazoomblog : Giallorossi in Nazionale: Di Serio per Maldini il Perù vince senza Lapadula - #Giallorossi #Nazionale: #Serio - anteprima24 : ** Giallorossi in #Nazionale: Di Serio per #Maldini, il #Perù vince senza #Lapadula ** - siamo_la_Roma : ???? Giallorossi in nazionale ?? Oggi tocca a #Veretout ?? Per lui solo panchina #ASRoma -