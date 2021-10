Forza Nuova | mozione Pd | ‘fascismo evidente | troppo spesso minimizzato in modo ambiguo’**

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “La gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forzae da altre organizzazioni di estrema destra è aumentata dall’matrice fascista di tali azioni,derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare incolpevole, ambiguo e irresponsabile l’ispirazione di queste organizzazioni politiche all’eredità del ventennio fascista e l’uso della forza e della violenza come “metodo” di azione politica in radicale contrapposizione con l’identità antifascista della Costituzione repubblicana”. E’ quanto si legge nel testo delladepositata dal Pd alla Camera e al Senato per lo scioglimento di Forza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

