Forza Horizon 5 in un nuovo video gameplay ha uno scontro titanico tra un'auto e un aereo cargo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti aspettiamo l'arrivo del nuovo Forza Horizon 5 e non importa che siate o no appassionati di motori. La grandezza della serie Playground Games sta infatti nell'essere fruibile da tutti e con la sua qualità è riuscito ad accaparrarsi fette di pubblico che mai si era avvicinato a un racing game. Il nuovo gameplay del titolo, catturato per l'occasione da IGN, ci porta in uno degli eventi principali del Festival Horizon. Questo video fa capire perfettamente perché la serie Horizon ha avuto successo: anche in una gara che sembra frutto degli sceneggiatori di Top Gear ma sotto allucinogeni, tutto è curato alla perfezione, puntando alla scenografia e alla teatralità dell'ambientazione. Lo scontro tra una Ford Escort e un aereo cargo mostra la spettacolarità del gioco.

