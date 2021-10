“Detto Fatto”: rotolo di frittata al forno di Mattia Poggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tutor Mattia Poggi, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha dato la ricetta delle frittatine di pasta napoletane. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 8 uova medie, 200 g spinaci, 100 ml latte, 50 g grana padano grattugiato, sale e pepe olio evo, 200 g prosciutto cotto, 100 g formaggio a pasta filante, 3 carote Procedimento Prepariamo il composto per la frittata, sbattendo le uova intere insieme al latte, il grana grattugiato, sale e pepe. Ottenuta una miscela omogenea, uniamo gli spinaci precedentemente lessati, strizzati e tritati finemente. Foderiamo una teglia da forno con la carta forno, quindi versiamo sopra la miscela di uova. La mettiamo in ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha dato la ricetta delle frittatine di pasta napoletane. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 8 uova medie, 200 g spinaci, 100 ml latte, 50 g grana padano grattugiato, sale e pepe olio evo, 200 g prosciutto cotto, 100 g formaggio a pasta filante, 3 carote Procedimento Prepariamo il composto per la, sbattendo le uova intere insieme al latte, il grana grattugiato, sale e pepe. Ottenuta una miscela omogenea, uniamo gli spinaci precedentemente lessati, strizzati e tritati finemente. Foderiamo una teglia dacon la carta, quindi versiamo sopra la miscela di uova. La mettiamo in ...

Advertising

chetempochefa : 'L’ortopedico ha fatto un miracolo, si chiama anche Accetta tra l’altro… quando mi ha detto ti amputo un altro pezz… - fattoquotidiano : Michetti di nuovo costretto a scusarsi per l’“imperdonabile leggerezza” di un suo vecchio articolo su ebrei, lobby… - borghi_claudio : Il tg di @Radio24_news ha appena detto 'dopo gli ultimi accertamenti è possibile che non si debba nemmeno procedere… - Antonio39148566 : RT @lvoir: Non ti stupire di quello che sta succedendo @myrtamerlino, vedi il #M5S era riuscito ad incanalare il dissenso in modo democrati… - lesviolence : @zustinexpIicit @OFFMYNASTY e lo dici tu? dopo tutto quello che ha fatto e detto? per di più ha sposato pure una ra… -