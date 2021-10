Delimobil richiede quotazione a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –Holding, uno dei principali fornitori di mobilità condivisa (car sharing) in Russia, ha depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) una proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) delle sue American Depositary Shares (“ADS”) che rappresentano azioni ordinarie di. Il numero di ADS da offrire e la fascia di prezzo per l’offerta proposta non sono stati ancora determinati.intende quotare i suoi ADS alla Borsa di New York con il simbolo “DMOB”. BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc. e VTB Capital PLC agiranno come gestori di book-running congiunti per l’offerta proposta. Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited e Banco Santander, S.A. fungeranno da joint bookrunner per l’offerta proposta.