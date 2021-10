Covid, in un paese del Sud Sardegna zona rossa. Stop attività didattica in presenza per 15 giorni (Di lunedì 11 ottobre 2021) I casi di Covid in Sardegna sono in costante diminuzione, secondo i report quotidiani, ma c'è un paese del Sud Sardegna, Guasila, dove si registrano attualmente 27 positivi e 36 persone in quarantena. Per questo motivo la sindaca Paola Casula ha deciso di istituire una sorta di zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) I casi diinsono in costante diminuzione, secondo i report quotidiani, ma c'è undel Sud, Guasila, dove si registrano attualmente 27 positivi e 36 persone in quarantena. Per questo motivo la sindaca Paola Casula ha deciso di istituire una sorta di. L'articolo .

