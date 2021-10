Covid in gravidanza: il 58% delle donne con sintomi ha un parto in emergenza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo uno studio presentato al meeting annuale dell’American Society of Anesthesiologists, le donne che hanno contratto il Covid durante la gravidanza e presentano sintomi hanno più probabilità di subire un parto di emergenza. Ma non solo le future mamme, a rischiare sono anche i neonati che, nati da madri sintomatiche, hanno una percentuale più elevata di richiedere un supporto di ossigeno e il ricovero in unità di terapia intensiva neonatale. NewsInformazioni Vaccini Covid e fake news: le risposte dell'Iss su gravidanza, fertilità e aborto Le 4 notizie infondate smentite dall'Istituto Superiore della Sanità (Iss) sui vaccini anti Covid e i possibili effetti collaterali su ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo uno studio presentato al meeting annuale dell’American Society of Anesthesiologists, leche hanno contratto ildurante lae presentanohanno più probabilità di subire undi. Ma non solo le future mamme, a rischiare sono anche i neonati che, nati da madri sintomatiche, hanno una percentuale più elevata di richiedere un supporto di ossigeno e il ricovero in unità di terapia intensiva neonatale. NewsInformazioni Vaccinie fake news: le risposte dell'Iss su, fertilità e aborto Le 4 notizie infondate smentite dall'Istituto Superiore della Sanità (Iss) sui vaccini antie i possibili effetti collaterali su ...

Advertising

Tempo_di_Carpi : Gravidanza e Covid, “parlare con le donne è fondamentale per rassicurarle e informarle” - giuliog : RT @wireditalia: È quanto emerge da uno studio dell’università di New York: le donne in gravidanza sottoposte al ciclo completo di vaccinaz… - MassimoChiaram7 : RT @INMISpallanzani: Venerdì 15 ottobre dalle 9.00 alle 16.00 presso il centro vaccinale dell’#inmispallanzani, le donne in gravidanza potr… - cheaterbag : RT wireditalia 'È quanto emerge da uno studio dell’università di New York: le donne in gravidanza sottoposte al cic… - wireditalia : È quanto emerge da uno studio dell’università di New York: le donne in gravidanza sottoposte al ciclo completo di v… -