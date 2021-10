(Di lunedì 11 ottobre 2021) Afumogeni esono stati lanciatila sede dial termine delorganizzato daidiin occasione dello sciopero generale. In piazza sono scesi ...

Advertising

fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - messveneto : Lavoro, lunedì sciopero generale: disagi nei trasporti e nelle scuole. E a Trieste sfila il corteo dei no green pas… - Flavr7 : RT @Affaritaliani: Corteo sindacati di base a Genova: petardi contro Confindustria - Supernova_Italy : RT @Affaritaliani: Corteo sindacati di base a Genova: petardi contro Confindustria - Affaritaliani : Corteo sindacati di base a Genova: petardi contro Confindustria -

Ultime Notizie dalla rete : Corteo sindacati

A Genova fumogeni e petardi sono stati lanciati contro la sede di Confindustria al termine delorganizzato daidi base in occasione dello sciopero generale. In piazza sono scesi complessivamente oltre 2 mila lavoratori, che hanno dato vita a due cortei distinti mandando ...Iniziato alle 10 da via Pantano, ilmilanese di circa 2 - 3mila persone si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico percorrendo le vie del centro e bloccando il traffico nella ...E’ iniziato lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici indetto dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas, che hanno proclamato uno scioper ...Genova, 11 ott. (askanews) - A Genova fumogeni e petardi sono stati lanciati contro la sede di Confindustria al termine del corteo organizzato ...