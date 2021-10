Colpo Venezuela | un missile di Bello ribalta l' Ecuador 2 - 1

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Venezuela

TUTTO mercato WEB

Nella gara dell'11ª giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, ilsupera per 2 - 1 l'Ecuador. In gol Valencia, Machis e Bello. Guarda gli highlights del matchNella MLS in USAesterno del Philadelphia Union mentre in2 - 0 del Carabobo sullo Yaracuyanos e del Deportivo Tachira in casa dell'Estudiantes per la Primera Division . DIRETTE ...Senza Neymar (squalificato), il Brasile ha ottenuto la sua nona vittoria in nove partite, battendo il Venezuela per 3-1 nell'undicesima giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Il ...L’esterno della Juventus ha evitato il cartellino rosso grazie al mancato intervento del Var. In Sudamerica è scoppiata la polemica per l’episodio avvenuto nel secondo di Uruguay-Colombia, partita dec ...