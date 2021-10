CNA Lombardia | «Semplificare norme e procedure del Green Pass»

Leggi su newsagent

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il neopresidente Bozzini: «Siamo dalla parte dei vaccini, ma verifichiamo la concreta agibilità operativa dei controlli sulin capo all’impresa» «Siamo dalla parte della lotta alla pandemia, siamo dalla parte dei vaccini, ma alcune indicazioni del decreto Legge 127 / 2021 ci lasciano perplessi». E’ il commento del neoeletto Presidente di CNAGiovanni Bozzini, a pochi giorni dell’entrata in vigore della legge sulobbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati. A sollevare dubbi, perplessità e richieste di modifica e di integrazione alle disposizioni emanate dal Governo Draghi in vista della deadline del 15 ottobre, è una riflessione sulla concreta agibilità operativa dei controlli in capo all’impresa. A cominciare da alcuni paletti imposti dalla normativa sulla ...