Charlotte Roval | il centro perfetto di Larson

Advertising

sowmyasofia : Charlotte 400: Larson è il nuovo re del ROVAL - periodicodaily : Charlotte ROVAL 400: Larson è il suo nuovo re - PeriodicoDaily Sport #charlotte400 #larson @RiccardoTrullo - LiveGPit : #NASCAR Roval: Larson contro tutti a Charlotte ?? @luca_pelle2508 - zazoomblog : NASCAR Charlotte Roval: Larson vince ancora e mette nel mirino la finale - #NASCAR #Charlotte #Roval: #Larson - zazoomblog : NASCAR Charlotte Roval: Larson vince ancora e mette nel mirino la finale - #NASCAR #Charlotte #Roval: #Larson… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlotte Roval

Kyle Larson ha messo a segno un nuovo clamoroso successo sul tracciato stradale di, ottenendo la promozione al penultimo turno dei playoff Nascar 2021. Il pilota del team ... mentre sul ''...... che è riuscito a venire a capo di un problema elettrico e a rimettere in pista la Chevrolet n.5, poi andata a vincere sul. Il problema all'inizio della Fase 2, quando Larson si è ...Malgrado un problema elettrico il californiano dell’Hendrick Motorsports si aggiudica il terzo turno del Round 12 davanti a Reddick e Buescher. Domenica prossima in Texas prima delle tre gare del Roun ...Manca sempre meno alla seconda 'Elimination Race' dei Playoffs della NASCAR Cup Series 2021. Quattro piloti lasceranno al termine di questo week-end la lotta per il titolo come accaduto in quel di Bri ...