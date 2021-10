Ceglie Messapica: deve scontare otto anni di reclusione, arrestato 52enne Per tentato omicidio, tentata estorsione e porto abusivo di armi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza di espiazione di pena emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un 52enne del luogo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare. L’uomo deve espiare una pena cumulativa pari a 8 anni di reclusione, per tentato omicidio, tentata estorsione e porto abusivo di armi, reati commessi nel Comune di Ceglie Messapica il 24.9.2018. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di espiazione di pena emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di undel luogo, in atto sposto alla detenzione domiciliare. L’uomoespiare una pena cumulativa pari a 8di, perdi, reati commessi nel Comune diil 24.9.2018. L’, espletate le formalità di rito, è stato tradpresso la casa circondariale di Brindisi. L'articolo ...

